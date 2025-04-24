Іспанія

Український пропустить матч через травму, що змусила Анчелотті змінити рішення щодо складу команди.

Голкіпер Андрій Лунін не вийде на поле у фінальному матчі Кубка Іспанії, де Реал зустрінеться з Барселоною.

За інформацією порталу Defensa Central, тренер Реала Карло Анчелотті спочатку планував включити українського голкіпера до складу на цей поєдинок. Однак через нещодавню травму, через яку Лунін пропустив кілька тижнів, тренер змінив своє рішення.

Замість Лунина в основі на фінал вийде перший номер Реала Тібо Куртуа. Анчелотті вже повідомив українцю про своє рішення.

Зазначимо, що фінал Кубка Іспанії між Барселоною та Реалом відбудеться в суботу, 26 квітня. Початок матчу — о 23:00 за київським часом.