"Вершкові" хочуть підсилити центр поля.
Martín Zubimendi, getty images
18 квітня 2025, 21:44
Мадридський Реал влітку хоче оформити трансфер півзахисника Реал Сосьєдад та збірної Іспанії Мартіна Субіменді. Про це повідомляє журналіст Санті Ауна.
За інформацією джерела, керівництво "королівського" клубу розглядає кандидатуру 26-річного гравця як одну з пріоритетних у літнє трансферне вікно. У футболісті баскського клубу вбачають заміну для 39-річного Луки Модрича, контракт якого спливає по завершенню поточного сезону.
Зазначається, що представники Реалу вже зв'язалися з оточенням Субіменді щодо можливого переходу.
Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 60 млн. євро.
Цього сезону Мартін Субіменді відіграв за Реал Сосьєдад 42 матчі, забив два голи та віддав дві результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті та Арсенал цікавляться Субіменді.