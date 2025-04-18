Іспанія

"Вершкові" хочуть підсилити центр поля.

Мадридський Реал влітку хоче оформити трансфер півзахисника Реал Сосьєдад та збірної Іспанії Мартіна Субіменді. Про це повідомляє журналіст Санті Ауна.

За інформацією джерела, керівництво "королівського" клубу розглядає кандидатуру 26-річного гравця як одну з пріоритетних у літнє трансферне вікно. У футболісті баскського клубу вбачають заміну для 39-річного Луки Модрича, контракт якого спливає по завершенню поточного сезону.

Зазначається, що представники Реалу вже зв'язалися з оточенням Субіменді щодо можливого переходу.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 60 млн. євро.

Цього сезону Мартін Субіменді відіграв за Реал Сосьєдад 42 матчі, забив два голи та віддав дві результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті та Арсенал цікавляться Субіменді.