Іспанія

На нас чекає чергове "El Clasico".

Головний тренер каталонської Барселони Ганс-Дітер Флік висловився напередодні фінального матчу Кубка Іспанії з мадридським Реалом. Цитує німецького фахівця El Mundo Deportivo.

"У нас є шанс виграти три трофеї, і це наша мета. Але ми знаємо, що це буде важко, тому що на нашому шляху стоїть Реал — це чудова команда. Барселона повинна насолодитися цим фіналом. Нам слід насолоджуватися такими матчами.

Ми повинні насолоджуватися самим фактом, що опинилися тут. У нас дуже молода команда, і це безцінний досвід. Фінал — це завжди особливий матч, у ньому немає фаворита.

Ви мене знаєте, я скромна людина, і я не збираюся говорити, що ми найкраща команда у світі. У майбутньому ми хочемо лякати наших суперників, але про це зарано розмовляти. Сподіваюся, ми зможемо дати вболівальникам привід для радості в цьому фіналі.

Я не знаю, що сказати про суддів... це спорт, це гра. Наш обов'язок — захистити всіх у цій ситуації. Говорити неправильно, і після матчу потрібно залишити все позаду. Є емоції. Ми повинні піклуватися про суддів. Ми не можемо проявляти до них неповагу", — заявив Флік.

Нагадаємо, фінал Копа дель Рей між Реалом та Барселоною відбудеться 26 квітня, о 23:00 за київським часом.