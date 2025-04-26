Іспанія

"Вершкові" оприлюднив офіційну заяву після, на їхню думку, суперечливих висловлювань арбітрів перед фінальним матчем.

Реал Мадрид підтвердив свою участь у фіналі Кубка Іспанії проти каталонської Барселони, незважаючи на скандал навколо намагань "вершкових" замінити призначених суддів через їхні висловлювання напередодні матчу щодо критики на свою адресу з боку телеканалу Real Madrid TV.

У столичному клубі заявили, що недоречні, на думку мадридців, слова арбітрів не затьмарять велич майбутньої події.

"Реал Мадрид повідомляє, що наша команда ніколи не розглядала можливість відмовитися від участі у завтрашньому фіналі.

Наш клуб вважає, що невдалі та недоречні висловлювання арбітрів, призначених на цей матч, зроблені за 24 години до фіналу, не можуть затьмарити спортивну подію світового масштабу, яку дивитимуться сотні мільйонів людей. Це також повага до всіх вболівальників, які планують подорож до Севільї, а також до тих, хто вже перебуває в столиці Андалусії.

Реал Мадрид вважає, що цінності футболу мають переважати, незважаючи на ворожість та неприязнь, які знову проявились сьогодні з боку арбітрів, призначених на фінал, щодо нашого клубу", — сказано в офіційній заяві "вершкових".

Фінальний матч Кубка Короля Барселона — Реал Мадрид відбудеться у суботу, 26 квітня, о 23:00 за київським часом.