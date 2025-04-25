Іспанія

"Вершкові" знайшли чергову зраду.

Мадридський Реал буде добиватися відсторонення від роботи на фіналі Кубка Іспанії головного судді матчу

Рікардо де Бургоса Бенгоечеа. Про це повідомляє COPE.

На передматчевій прес-конференції, головний арбітр фінального матчу Копа дель Рей Бонгоечеа розплакався говорячи про критику на свою адресу з боку телеканалу Реал ТБ.

Керівництво мадридського Реалу було шоковане такою поведінкою арбітра.

"Королівський" клуб сподівається, що Федерація футболу Іспанії усуне від роботи на фіналі Кубка Іспанії Рікардо де Бургоса Бенгоечеа, оскільки вони вважають, що він не готовий судити цей матч.

Нагадаємо, фінал Копа дель Рей між Реалом та Барселоною відбудеться 26 квітня, о 23:00 за київським часом.