Іспанія

Уругваєць співчуває іспанським суддям.

Центральний захисник каталонської Барселони Рональд Араухо висловився про майбутній матч з мадридським Реалом в рамках фіналу Кубка Іспанії. Його слова наводить El Mundo Deportivo.

"Це буде зовсім інший матч порівняно з попередніми. Ми хочемо володіти м'ячем, диктувати умови та перемагати. Це — головне.

У них чудова команда і видатні виконавці, особливо в атаці — вони вирішують епізоди. Реал — це топ-клуб із великими гравцями та дивовижним тренером, який виграв все. На нас чекає дуже важкий поєдинок. Потрібно підходити до нього з повагою та скромністю. Ми не зациклені на "треблі", просто отримуємо задоволення від тренувань та роботи на тренуваннях.

Перемога в будь-якому фіналі важлива, особливо якщо йдеться про принципового суперника. Але навіть якщо не вийде, ми не зупинимося — будемо йти за іншими трофеями. Настрій — вигравати все.

Ситуація навколо арбітрів? Я не бачив, що сталося. Мені сказали, що мене можуть запитати про це. Бути суддею — дуже складна професія", — заявив Араухо.

Нагадаємо, фінал Копа дель Рей між Реалом та Барселоною відбудеться 26 квітня, о 23:00 за київським часом.