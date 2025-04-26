Іспанія

Учасник півфінального етапу був лаконічним, але дуже влучним у своєму висловлюванні.

Каталонська Барселона та мадридський Реал завершують підготовку до El Clasico у фіналі Кубка Іспанії на полі севільського стадіону Ла-Картуха.

Барселона — Реал Мадрид. Напередодні

Однак увечері напередодні цієї надзвичайно принципової гри стався скандал через висловлювання бригади арбітрів майбутнього протистояння на прес-конференції.

"Галактікос" у один момент навіть погрожували бойкотувати прийдешню зустріч, проте все обійшлось — матч відбудеться.

Але резонанс уже ж таки мав місце, і тому всі охоче взялись коментувати останні події.

Зокрема, не залишився осторонь і мадридський Атлетіко — колишній суперник Барселони за півфінальним раундом Кубка, а також колишній опонент Реала за 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

"Це нестерпно. Досить паплюжити імідж іспанського футболу", — залишила повідомлення в соціальних мережах прес-служба матрацників.

Нагадаємо, що фінал Кубка Короля відбудеться 26 квітня, о 23:00.