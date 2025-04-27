Іспанія

Доля італійського тренера може вирішитися вже найближчими годинами після зустрічі з президентом клубу.

Карло Анчелотті може покинути пост головного тренера Реала вже найближчим часом.

Як повідомляє Marca, ключову роль у долі італійського наставника відіграє зустріч із президентом клубу Флорентіно Пересом.

Поточний сезон видався суперечливим для мадридців: команда вилетіла з Ліги чемпіонів на стадії чвертьфіналу, програла Барселоні у фіналах Кубка Іспанії та Суперкубка, проте змогла здобути Міжконтинентальний кубок і Суперкубок УЄФА. У чемпіонаті Іспанії Реал наразі займає друге місце.

Рішення про подальшу співпрацю з Анчелотті очікується в найближчі години.