Іспанія

Шикарний матч в Севільї.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті висловився після поразки в овертаймі у фіналі Кубка Іспанії від Барселони (2:3). Цитує італійського фахівця Marca.

"Матч вийшов хорошим, достойний фіналу. У першому таймі нам було складно, але по перерві ми зіграли набагато краще. Реал контролював гру. Ми були дуже близькі до перемоги, , але пропустили трохи дивний другий гол. М'яч опинився за лінією нашого захисту після закидання... Але в матчах із "Барсою" таке буває. Треба продовжувати боротися. Ми добре попрацювали сьогодні, мені нема в чому дорікнути команді. Якби ми перемогли, це не стало б сенсацією. У другому таймі ми були ближчими до цього, ніж Барселона.

Мбаппе не міг відіграти всі 90 хвилин, тож я вважав за краще випустити його на другий тайм, коли загальна швидкість гри трохи знизилася. Він був дуже сильний, допоміг команді, зрівнявши рахунок та й загалом додав нам інтенсивності в атаці.

Нам боляче від того, що ми не змогли підняти кубок над головою, але дорікнути команді нема в чому. Ми зіграли так, як повинні були", — заявив Анчелотті.

Зазначимо, що цього сезону Анчелотті програв Фліку всі три очні зустрічі з загальним рахунком 12:4. Попереду матч 35-го туру іспанської Ла Ліги між Реалом та Барселоною. Гра відбудеться 11-го травня, о 16:15 за київським часом.