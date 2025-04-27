Іспанія

Очільник Барселони прокоментував перемогу в Кубку Іспанії.

Каталонська Барселона напередодні в Севільї обіграла мадридський Реал за підсумком овертайму в фіналі Кубка Іспанії.

Барселона — Реал 3:2 Відео гола та огляд матчу Кубка Іспанії

Після завершення гри президент "блаугранас" Жоан Лапорта прокоментував виступ власної команди.

"Дуже задоволений сьогоднішньою грою. Гравці показали свою якість та відданість клубу, тож ми можемо пишатись цією командою. Тому що справа не тільки в тому, як вони перемагають, а в тому, як вони працюють.

У середу чекаємо на матч проти Інтера. Очевидно, буде певна втома, але, мабуть, від щастя вона буде менш помітною.

Ця перемога була дуже важливою. Для титулу і для наслідків, які, як ми очікуємо, вона матиме. Я думаю, що це дає нам моральний дух завершення для чемпіонату, а також для виступу в Лізі чемпіонів. Усе можливо. Ми повинні боротися за всі титули, тому що ми ще далеко від мети на своєму шляху, але ми можемо це зробити.

Ми також хочемо виграти чемпіонат, і цей кубок допоможе нам у наступних матчах з точки зору морального духу.

Требл? Ви надто поспішаєте. Але це правда, що гравці були одними з перших, хто був переконаний, що ми виграємо всі трофеї цього сезону. Нелегко обіграти поранений Мадрид. Але хлопці були дуже самовпевнені, і тренеру доводиться іноді збивати їхню ейфорію. Це стосується і кульмінаційних моментів матчів також", — заявив іспанський функціонер.

Наступний матч каталонська Барселона проведе вдома проти міланського Інтера в рамках півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.