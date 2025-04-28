Іспанія

Президент Флорентіно Перес готує зміни на тренерському містку після завершення сезону в Ла Лізі.

Карло Анчелотті може залишити посаду головного тренера мадридського Реала після завершення чемпіонату Іспанії, повідомляє ESPN.

Найближчими днями президент клубу Флорентіно Перес проведе зустріч з італійцем, аби обговорити умови припинення співпраці.

Реал планує гідно попрощатися з одним із найуспішніших наставників у своїй історії. Після відходу Анчелотті на клубному чемпіонаті світу командою, ймовірно, керуватиме тимчасовий тренер.

Серед головних кандидатів на цю роль називаються Сантьяго Соларі, Рауль і Альваро Арбелоа, причому останній має шанси вперше очолити головну команду "вершкових" у професійному статусі.