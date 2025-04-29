Іспанія

Реал Мадрид підтвердив пошкодження французького фулбека.

Мадридський Реал підтвердив травму свого лівого захисника Ферлана Менді.

Після обстеження, проведеного медичним департаментом клубу, у футболіста виявили розрив проксимальної частини прямого м'яза стегна правого квадрицепса.

Про терміни відновлення наразі не повідомляється. У клубі зазначили, що стан гравця перебуває під постійним наглядом медичних фахівців.

За неофіційними даними, Ферлан Менді пропустить близько двох місяців.