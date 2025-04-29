Реал Мадрид підтвердив пошкодження французького фулбека.
Ферлан Менді, Getty Images
29 квітня 2025, 21:21
Мадридський Реал підтвердив травму свого лівого захисника Ферлана Менді.
Після обстеження, проведеного медичним департаментом клубу, у футболіста виявили розрив проксимальної частини прямого м'яза стегна правого квадрицепса.
Про терміни відновлення наразі не повідомляється. У клубі зазначили, що стан гравця перебуває під постійним наглядом медичних фахівців.
За неофіційними даними, Ферлан Менді пропустить близько двох місяців.