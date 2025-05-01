Іспанія

Колись рекордний новачок Вулвергемптона може перебратися до топ-клубу.

Орендований Лас-Пальмасом у Вулвергемптона центральний нападник Фабіу Сілва опинився в сфері інтересів Атлетіко, передає видання Marca.

Представник АПЛ готовий відпустити гравця, за якого у вересні 2020 року віддав Порту 40 мільйонів євро. На той момент саме вихованець "драконів" був рекордним придбанням "вовків".

Влітку 2024-го Вулвергемптон уже вчетверте відпустив нині 22-річного португальця в оренду. Зараз на рахунку Сілви десять голів і три асисти в 25-ти матчах за Лас-Пальмас у всіх турнірах, що й привернуло до нього увагу з боку помітно солідніших клубів.

Зокрема, йдеться про Атлетіко. Повідомляється, що "рохібланкос" дуже зацікавлені у Фабіу на тлі дуже ймовірного відходу Анхеля Корреа. Раніше повідомлялося, що правий вінгер може перебратися до Аргентини або Мексики.

Інтерес до Сілви конкретно з Іспанії також приписують Вільярреалу. Однак, майже постійна участь у Лізі чемпіонів і міцні трансферні зв'язки з Вулвз говорять на користь саме вищезгаданого мадридського клубу.

Зазначимо, що контракт португальця з "вовками" розраховано до кінця червня 2026 року. Порталом transfermarkt центрфорвард оцінюється в 20 млн євро.