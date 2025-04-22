Іспанія

Нападник прагне лідерської ролі та нового виклику, що може повернути його до збірної Аргентини.

30-річний форвард мадридського Атлетіко Анхель Корреа близький до завершення свого іспанського етапу кар'єри.

Як повідомляє Fichajes, аргентинець вже ухвалив внутрішнє рішення про відхід та відкритий до зміни обстановки, яка дозволить йому знову стати ключовим гравцем і збільшити шанси на повернення до національної збірної.

Основними претендентами на гравця називають Рівер Плейт і мексиканський Тігрес. Останній уже досяг принципової згоди з Корреа, однак аргентинський гранд також активно працює над поверненням свого вихованця, який так і не зіграв жодного матчу за першу команду.

Фактор родини, перспектива виступу на Клубному чемпіонаті світу та можливість працювати під керівництвом Марсело Гальярдо, який раніше вже намагався підписати гравця, можуть схилити чашу терезів на користь Рівера.

У нинішньому сезоні Корреа зіграв 40 матчів за Атлетіко, відзначившись сімома голами та п'ятьма асистами.