Іспанія

Мадридський клуб вирішив не чекати завершення Клубного Чемпіонату Світу і планує призначити нового наставника на початку літаю

Мадридський Реал готується до зміни тренера вже в червні, не чекаючи завершення Клубного чемпіонату світу.

Хабі Алонсо стане новим головним тренером команди на початку літа, незважаючи на попередні плани клубу, згідно з якими наставник Карло Анчелотті мав залишити свою посаду лише після 1 червня.

Попередньо передбачалося, що Сантьяго Соларі виконуватиме обов'язки тренера на червневому клубному форумі, однак навіть перемога на КЧС не могла гарантувати йому продовження роботи на посту головного тренера.

Наразі Алонсо, який продовжує свою роботу в Баєрі, ухиляється від коментарів щодо потенційного переходу, заявляючи, що зосереджений на матчах своєї команди. Однак, очевидно, що Флорентіно Перес вже має чіткий план щодо тренерських змін у клубі.

Раніше стало відомо, що Хабі Алонсо зустрівся з президентом Реала Пересом.