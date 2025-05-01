Іспанія

Іспанський фахівець з Баєра став головним кандидатом на зміну Анчелотті — остаточне рішення, схоже, вже прийнято.

У Мадриді набирає обертів сюжет із потенційним поверненням Хабі Алонсо до Реала — цього разу в ролі головного тренера.

Як повідомляють іспанські джерела, наставник леверкузенського Баєра нещодавно зустрічався за обідом із президентом Реала Флорентіно Пересом, що лише підживлює чутки про його майбутнє призначення.

Після того як варіант із Юргеном Клоппом почав здавати позиції, іменитий клуб, схоже, визначився із наступником Карло Анчелотті. За інформацією журналістів, Алонсо може офіційно очолити Реал вже після Клубного чемпіонату світу, у якому мадридці візьмуть участь цього літа.

Попри це, прихід Хабі не означає, що за ним обов’язково перебереться і його головна зірка з Баєра — атакувальний півзахисник Флоріан Вірц. Джерела повідомляють, що «Реал» не планує витрачати 150 мільйонів євро на трансфер німця цього літа, зосередившись на інших пріоритетах.

Нагадаємо, раніше про майбутнє Хабі Алонсо висловився генеральний директор Баєра Леверкузен Фернандо Карро.