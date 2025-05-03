Іспанія

"Вершкові" хочуть позбутися травматичного австрійця.

Керівництво мадридського Реала серйозно замислилося над майбутнім в команді австрійця Давіда Алаби. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, "королівський" клуб зацікавлений у відході 32-річного захисника через його травматичність та високу зарплату. Алаба заробляє в Реалі більше 20 млн. євро (брутто).

Зазначається, що боси мадридців хотіли продати австрійця ще до травми коліна через яку він пропустив майже увесь поточний сезон.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у десять мільйонів євро.

Цього сезону Давід Алаба відіграв за Реал 14 матчів.