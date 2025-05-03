Іспанія

Відбувся черговий матч чемпіонату Іспанії.

Вільярреал у матчі 34 туру іспанської Ла Ліги на своєму полі обіграв Осасуну з рахунком 4:2.

Рахунок у матчі було відкрито на другій хвилині зусиллями Айосе Переса, після чого на 33 хвилині Тьєрно Баррі подвоїв перевагу у рахунку, а ще через шість хвилин Перес оформив дубль.

На 66 хвилині Рубен Гарсія відіграв один м'яч для гостей, але "жовта субмарина" відповіла голом Ніколя Пепе. Остаточну крапку в матчі поставив Аймар Орос на 80 хвилині, коли реалізував пенальті.

Після 34 турів Вільярреал набрав 58 очок і посідає п'яте місце в Ла Лізі, а в Осасуни 44 бали та десятий рядок.

Вільярреал — Осасуна 4:2

Голи: Перес, 2, 39, Баррі, 33, Пепе, 71 - Гарсія, 66, Орос, 80 (пен).

Вільярреал: Жуніор — Феменія (Наварро, 46), Кошта, Фойт (Камбвала, 76), Кардона — Гує (Б'юкенен, 70), Парехо (Суарес, 83), Комесанья — Перес, Баррі (Баена, 70), Пепе.

Осасуна: Еррера — Аресо (Барха, 89), Бойомо, Гарсія (Муньйос Камерос, 60) (Пенья, 76), Еррандо, Бретонес — Гомес (Сарагоса, 46), Торро, Орос — Гарсія (Муньйос Камерос, 60) (Пенья, 76), Будімір (Рауль, 76).

Попередження: Наварро, Комесанья, Б'юкенен, Пепе — Орос.