Іспанія

Команда Дієго Сімеоне вкотре втратила очки з суперником із нижньої частини турнірної таблиці Ла Ліги.

Мадридський Атлетіко у матчі 34 туру іспанської Ла Ліги в гостях не зміг обіграти Алавес. Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0.

Команда Дієго Сімеоне володіла солідною перевагою контролю м'яча, проте практично нічим не запам'яталася біля чужих воріт, як власне і суперник. Лише три удари у площину воріт на дві команди.

Після 34 турів Атлетіко набрало 67 очок і посідає третє місце у Ла Лізі, відстаючи на п'ять балів від Реала та на сім очок випереджаючи Атлетік. Алавес має 16 позицію перед Жироною і 35 очок. Від зони вильоту команду відокремлює лише чотири очки.

Алавес — Атлетіко Мадрид 0:0

Алавес: Сівера — Теналья, Гарсес, Моуріньо, Санчес — Гевара (Жордан, 72), Бланко — Вісенте, Гуріді (Протесоні, 72), Аленья (Конечни, 90) — Гарсія.

Атлетіко Мадрид: Облак — Льоренте, Ле Норман, Ленгле, Галан — Сімеоне (Ліно, 60), Де Пауль (Ресурексьон Коке, 67), Барріос (Корреа, 72), Галлагер (Моліна, 73) — Грізманн (Серлот, 59), Альварес.

Попередження: Гевара, Моуріньо, Бланко — Альварес.