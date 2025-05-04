Іспанія

Француз не проти перейти в Реал.

Центральний захисник Арсеналу Вільям Саліба зацікавлений у переході в мадридський Реал.

Як давно відомо, гранд Ла Ліги має намір підписати француза — угода може відбутися або цього літа, або наступного року.

За відомостями L'Equipe, Реал — єдиний клуб, заради якого Саліба готовий розлучитися з Арсеналом. 24-річний центрбек вважає, що виступ за "вершкових" — найвища точка в кар'єрі футболіста.

Переговори між сторонами вже ведуться. Вартість потенційного трансферу оцінюють у 100 млн євро. Цінник Вільяма Саліба на порталі Transfermarkt - 80 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Арсенал висунув Реалу божевільну вимогу щодо Саліба.