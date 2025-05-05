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Півзахисник Кривбасу оцінив матч 27-го туру УПЛ та пояснив, як вплинуло переміщення з атаки в оборону.

Гравець Кривбасу Денис Кузик поділився враженнями після нічиєї з львівським Рухом (0:0) у матчі 27-го туру Української Прем’єр-ліги. За словами футболіста, команда добре розпочала гру, але дозволила супернику перехопити ініціативу ближче до завершення першого тайму.

"Ми добре виглядали перші 30 хвилин, але потім Рух почав створювати моменти. У другому таймі ми знову взяли контроль, але, на жаль, не змогли тільки забити переможний гол, хоча моментів вистачало", — розповів Кузик.

Футболіст також прокоментував зміну позиції впродовж матчу: спершу він грав правого вінгера, а після перерви вийшов на звичній позиції лівого захисника.

"Жодних труднощів не було. Я звик діяти в обороні ліворуч, зіграю там, де потрібно команді", — підсумував Кузик.

Рух — Кривбас 0:0 Відео найкращих моментів та огляд матчу УПЛ