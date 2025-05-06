Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 5 травня 2025 року.

Жирона в матчі 34 тура іспанської Ла Ліги на своєму полі мінімально обіграла Мальорку (1:0).

Єдиний і переможний гол був забитий на десятій хвилині зустрічі, а його автором став Крістіан Стуані.

Український вінгер Віктор Циганков провів на полі весь поєдинок і навіть був визнаний найкращим гравцем матчу за версією статистичного порталу SofaScore.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Жирона — Мальорка у рамках 34-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25:

Жирона — Мальорка 1:0

Гол: Стуані, 10.

Жирона: Гассаніга — А. Мартінес, Д. Лопес, Крейчі, Блінд — Еррера, Артур, Мартін (Ромеу, 84) — Циганков, Стуані (Міовські, 87), Порту (Аспрілья, 84).

Мальорка: Грейф — Маффео, Вальєнт, Раїльйо, Копете (Маскарель, 60), Мохіка — Санчес (Асано, 60), Кошта, Дардер (Морей, 84) — Ларін (Мурікі, 73), Родрігес (Доменек, 72).

Попередження: Раїльйо, Дардер.