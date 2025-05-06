Іспанія

Український голкіпер може змінити Реал на АПЛ, попри чинний контракт до 2028 року.

Голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін потрапив у сферу інтересів англійської Астон Вілли.

Як повідомляє видання Defensa Central, особисту зацікавленість у трансфері українця проявляє головний тренер бірмінгемців Унаї Емері.

За інформацією джерела, іспанський наставник розглядає Луніна як можливу заміну аргентинському воротарю Еміліано Мартінесу, який, найімовірніше, залишить Віллу влітку. Очікується, що чемпіон світу-2022 може перебратися до клубів із Саудівської Аравії.

Попри нещодавнє продовження контракту з Реалом до 2028 року, майбутнє Луніна в Мадриді залишається під питанням – "вершкові" планують подовжити угоду з Тібо Куртуа, а також працюють над підписанням молодого іспанського воротаря Хоана Гарсії з Еспаньйола. Така конкуренція може змусити українця шукати новий клуб, де він зможе отримувати більше ігрової практики.

Цього сезону Андрій Лунін провів за Реал 12 матчів, пропустив 19 м'ячів та 4 рази відіграв "на нуль".