Туреччина

Турецький клуб підтвердив інтерес до українського воротаря "вершкових".

Президент турецького Галатасарая Дурсун Озбек прокоментував чутки про інтерес клубу до українського воротаря мадридського Реалу Андрія Луніна, який може змінити команду у літнє трансферне вікно.

"Ситуацію з Муслерою поки не визначено. Він хоче ухвалити рішення після того, як буде завершено сезон. Ми обговорюємо цю ситуацію з нашим головним тренером Окан Буруком. Якщо Муслера піде, ми отримаємо воротаря рівня Яна Облака або Андрія Луніна. Ми стежимо за цими ними", — наводить слова Озбека Nefes Gazetesi.

Раніше була інформація, що інтерес до Луніна виявляють кілька європейських команд, а також те, що Реал, як і раніше, вірить у Тібо Куртуа та пропонує бельгійцю новий контракт.

Цього сезону Лунін провів 12 матчів, з яких чотири на нуль при 19 пропущених м'ячах. Його контракт із "вершковими" розрахований до літа 2030 року.

Після 31 туру Галатасарай набрав 80 очок і лідирує у чемпіонаті Туреччини, випереджаючи Фенербахче на п'ять балів.