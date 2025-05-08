Іспанія

Іспанці сподіваються на диво.

Головний тренер Атлетік Більбао Ернесто Вальверде висловився напередодні матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги Європи з Манчестер Юнайтед (перша гра — 0:3). Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Ми тут, щоб віддати всі сили, тому що наша команда за крок від фіналу. Це футбол, треба виходити і грати. Те, що трапилося в Більбао, може повторитися в Манчестері на нашу користь.

Брати Вільямс та Сансет? Ми думаємо про тих, хто вийде на поле, розраховувати на травмованих ми не можемо. У "Юнайтед" теж є втрати. Найважливіше — що ми зробимо на футбольному полі.

Ми розуміємо в якій ситуації опинилися, але здаватися не збираємося. Моя команда налаштована рішуче. Суперник дуже сильний, але й ми не слабка команда. Результат першого матчу здебільшого обумовлений червоною карткою. Впевнений, що у рівних складах, результат був би іншим і ми б з вами зараз говорили не про це", — заявив Вальверде.

Другий матч між МЮ та Атлетіком відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.