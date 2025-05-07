Ліга Європи

Наставник "червоних дияволів" поділився своїми думками перед грою з "басками".

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім прокоментував майбутній матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги Європи проти Атлетіка.

"Де Лігт має невелику проблему. Завтра він не зможе грати. Він не зіграє в неділю, але потім ми перевірятимемо його день за днем. Подивимося. Гевен не відновиться, як і Кольєр. Це все.

Якщо ви подивитеся на наш сезон, все можливе після першого матчу. Ми повинні розуміти, що один гол може змінити все, перебіг гри, одне вилучення. Ви бачили це тиждень тому. Тому ми готові виборювати перемогу, не думаючи про результат першого матчу. Звичайно, наша перевага в рахунку має значення в тому, як ми збираємося діяти, особливо на початку гри, але ми думаємо лише про перемогу.

Важливість Бруну для Манчестера легко зрозуміти. Не лише через цифри, а й через те, як він грає, через той вплив, який він зробив за п'ять років тут, він топ-гравець. Нам потрібні топ-гравці. Він лідер, він капітан, тому він справді важливий для нас. Це нормально, що є багато клубів, які хочуть такого гравця як Бруну, як Гарначо, як і інші. Але ми хочемо зберегти найкращих гравців, і Бруну, безперечно, один із найкращих. Тож наша ідея не змінилася. Ми хочемо, щоб Бруну був тут.

Якщо подивитися на нашу команду, ми не можемо сказати, що відбудеться завтра. Є деякі команди у будь-якій лізі, які можуть зрозуміти: "гра буде такою" і можуть трохи змінитись, але історія буде іншою. Ми не можемо це зробити. Я відчуваю, що нам потрібно забити, щоб пройти в наступний раунд, тому це, очевидно, те, як ми збираємося підійти до гри. Ми знаємо, що нам доведеться трохи постраждати, щоб вийти у фінал, і ми готові, і нам потрібно покращити дрібні деталі у нашій грі.

Атлетік без братів Вільямс та Сансета? Це не має значення. Для нас це не має значення. Для нас це найкраща команда. Я розумію, що важко грати без ключових гравців, але для нас це не має значення. Нам потрібно вийти на гру, це для нас фінал. Нам потрібно вийти на гру та постаратися виграти.

Арсен Венгер днями говорив про Лігу Європи та сказав, що перемога у Лізі Європи не повинна давати путівку до Ліги чемпіонів? Мені нема чого сказати... Я просто знаю правила: якщо ми виграємо Лігу Європи, ми йдемо до Ліги чемпіонів. Я не думаю про це багато. Я знаю, що Ліга чемпіонів має бути для команд, які є чемпіонами або найкращими командами в лізі, але вони знаходять спосіб просувати цей турнір, тому ми просто дотримуємося правил і намагаємося впоратися з цим викликом. Ми не можемо вийти в Лігу чемпіонів через АПЛ, але ми дотримуємося правил і намагаємося потрапити туди через Лігу Європи.

Якщо ви подивитеся на Прем'єр-лігу, відколи я прийшов, ми гірша команда з точки зору результатів. Наприкінці сезону ми можемо бути найгіршою командою в історії АПЛ, але з європейським титулом. Це нічого не змінить. Ми знаємо, що цей сезон був розчаровуючим для всіх, нічого не зміниться, тож у той момент... (коли я сказав, що у нас найгірша команда — прим.) іноді мені потрібно трохи більше думати. Але я відчував це. Цей сезон був найгіршим, не знаю, чи в історії, але точно за останні 50 років", — наводить слова Аморіма прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Манчестер Юнайтед – Атлетік відбудеться завтра, 8 травня, о 22:00. У першій грі "червоні дияволи" обіграли "басків" з рахунком 3:0.