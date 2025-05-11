Іспанія

Клуб із Більбао зробив ще один крок назустріч Лізі чемпіонів.

У рамках 35-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25 Атлетік Більбао приймав Депортіво Алавес на Естадіо Сан Мамес.

Протягом першого тайму протистояння командам не вдалося відкрити рахунок. У другій половині матчу Мануель Санчес уразив власні ворота, встановивши на табло підсумковий результат у вигляді звитяги підопічних Ернесто Вальверде. Клуб із Більбао продовжив свою безпрограшну серію в турнірі до 15-ти домашніх поєдинків (10В, 5Н).

Атлетік має 64 залікових бала й іде четвертим у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, тоді як Алавес із 35-ма очками перебуває на 17-й сходинці.

Атлетік — Алавес 1:0

Гол: Санчес, 71 (авт.)

Атлетік: Сімон — де Маркос, Вівіан, Альварес, Берчіче — Руїс де Галаррета (Лекуе, 90+4), Хаурегісар — Олабарр'єта (Гомес, 56), Каналес (Сансет, 67), Джало (Гурусета, 55) — Саннаді (Весга, 90+4)

Алавес: Сівера — Діарра, Гарсес, Моуріньйо, Санчес (Теналья, 72) — Бланко (Мартін, 77), Гевара — Вісенте, Гуріді (Кабанес, 87), Аленья (Протесоні, 87) — Мартінес (Вільялібре, 72)

Попередження: Джало — Гевара