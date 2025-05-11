Іспанія

У Кіліана 39 голів у дебютному сезоні за Реал.

Кіліан Мбаппе, форвард Реала, був нагороджений титулом найкращого французького гравця року за кордоном за версією Національного союзу професійних футболістів (UNFP). Про це стало відомо через офіційну заяву пресслужби організації.

У сезоні-2024/25 Мбаппе продовжив свою видатну кар'єру, забивши 39 голів і зробивши чотири асисти на партнерів у 52 поєдинках за Реал у всіх турнірах.

Нагадаємо, що до переходу в мадридський клуб 26-річний футболіст захищав кольори Монако і ПСЖ, а тепер, у своєму дебютному сезоні за новий клуб, він удостоївся цього престижного титулу.

Француз виступає за "вершкових" з літа 2024 року, його трудова угода з мадридцями розрахована до літа 2029 року.