У Кіліана 39 голів у дебютному сезоні за Реал.
Кіліан Мбаппе, Getty Images
11 травня 2025, 23:15
Кіліан Мбаппе, форвард Реала, був нагороджений титулом найкращого французького гравця року за кордоном за версією Національного союзу професійних футболістів (UNFP). Про це стало відомо через офіційну заяву пресслужби організації.
У сезоні-2024/25 Мбаппе продовжив свою видатну кар'єру, забивши 39 голів і зробивши чотири асисти на партнерів у 52 поєдинках за Реал у всіх турнірах.
Нагадаємо, що до переходу в мадридський клуб 26-річний футболіст захищав кольори Монако і ПСЖ, а тепер, у своєму дебютному сезоні за новий клуб, він удостоївся цього престижного титулу.
Француз виступає за "вершкових" з літа 2024 року, його трудова угода з мадридцями розрахована до літа 2029 року.