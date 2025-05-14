Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Іспанії, який відбудеться 14 травня, розпочавшись о 22:30.

У рамках 36-го туру іспанської Ла Ліги відбудеться матч між Реалом та Мальоркою.

Реал Мадрид — Мальорка

Середа, 14 травня, 22:30, Сантьяго Бернабеу, Мадрид

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Реал

Мадридський Реал у середу проведе надважливий поєдинок проти Мальорки, який може визначити долю чемпіонства в Іспанії. Після поразки в Ель Класіко з рахунком 3:4, команда Карло Анчелотті відстає від Барселони вже на сім очок, маючи в активі лише три матчі до кінця сезону.

Якщо "вершкові" не зможуть здобути перемогу в цьому матчі, Барселона отримає шанс стати чемпіоном вже наступного дня, коли зіграє з Еспаньйолом. Це означає, що гра проти Мальорки — це не просто формальність, а останній шанс залишитися в гонці бодай ще на 24 години.

Анчелотті стикається з серйозними втратами перед вирішальними матчами сезону: Карвахаль, Рюдігер, Мілітао — поза грою через травми коліна; Ферлан Менді і Едуардо Камавінга — у лазареті; Вінісіус Жуніор — пошкодив гомілкостоп у Класіко; Лукас Васкес — вибув через травму стегна; Орельєн Чуамені — дискваліфікований; Родріго пропустив два останні матчі через хворобу, його участь також під питанням.

У таких умовах основна надія в атаці ляже на Кіліана Мбаппе, який оформив хет-трик проти Барси, а також Беллінгема та юного Ендріка, який набирає форму.

Мальорка

Команда Хаґоби Аррасате займає дев'яте місце та бореться за потрапляння в єврокубки — лише два очки до зони Ліги Європи. У минулому турі Мальорка здобула вольову перемогу над Вальядолідом (2:1), продемонструвавши характер, але загалом команда слабо грає на виїзді: п’ять поразок в останніх восьми гостьових матчах, при цьому восьми "сухих" виїздів за сезон.

В останній очній зустрічі, яка відбулася в півфіналі Суперкубка Іспанії, Реал обіграв "Мальорку" з рахунком 3:0. Водночас у першому турі чемпіонату Мальорка зуміла вирвати нічийну 1:1.

Статистика:

- Реал виграв 14 із 17 домашніх матчів у Ла Лізі цього сезону;

- Мальорка програла вісім останніх матчів на Сантьяго Бернабеу в Ла Лізі;

- У цих матчах мадридці забили 25 голів та не пропустили у чотирьох з них.

Орієнтовні склади

Реал Мадрид: Куртуа — Вальверде, Асенсіо, Рамон, Гарсія — Модрич, Себальйос — Гюлер, Беллінгем, Мбаппе — Ендрік

Мальорка: Грейф — Маффео, Вальєнт, Райо, Копете, Мохіка — Санчес, Маскарель, Коста, Дардер — Ларін

Очні зустрічі

Попри втому, травми та психологічний удар після поразки в Ель Класіко, Реал має достатньо ресурсу, щоб обіграти Мальорку вдома. Питання не лише у трьох очках, а й у збереженні честі та боротьбі до кінця. Це також шанс для молодих гравців проявити себе — можливо, вперше в ролі основи.