Іспанія

Француз може повернутися на Сантьяго Бернабеу.

Мадридський Реал має намір влітку повернути до команди лівого фулбека італійського Мілана Тео Ернандеса. Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво "вершкових" вже надіслало в Casa Milan офіційний запит щодо трансферу 27-річного француза.

Зазначається, що Реал приваблює досвід гравця збірної Франції та той факт, що у нього за рік завершується трудова угода з "россонері" — це дозволить мадридцям зі знижкою придбати Ернандеса. Наразі Мілан не веде перемовин з Тео про продовження контракту, тому він відкритий до пропозицій від інших клубів.

Цього сезону Тео Ернандес відіграв за Мілан 48 матчів, забив п'ять голів та віддав шість результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Тео Ернандес отримав пропозицію з Саудівської Аравії, але хоче залишитися в Мілані.