Іспанія

Молодий лідер "блауграни" прокоментував гучну перемогу над мадридцями та запевнив — страху перед суперником немає.

Півзахисник Барселони Ламін Ямал поділився емоціями після надважливої перемоги над мадридським Реалом у 35-му турі Ла Ліги. Каталонці здобули перемогу з рахунком 4:3, зміцнивши свої позиції в боротьбі за чемпіонство.

"Нам було дуже прикро програвати Реалу минулого сезону. Ми тоді не могли їх здолати, це була справжня боротьба. Але цього року ми зробили все, щоб змінити ситуацію.

Можливо, інші команди бояться Реала, але ми — ні. Ми завжди виходимо на поле з впевненістю, що кращі за всіх. Саме з таким настроєм ми і перемогли.

Потрібно виходити з м’ячем і насолоджуватись грою, показуючи, хто тут господар. Саме це ми й зробили", — заявив 17-річний чемпіон Європи.

Барселона за три тури до фінішу Ла Ліги випереджає Реал на сім очок.