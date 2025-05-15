Іспанія

Ще один топ-претендент на нідерландця.

Мадридський Реал зацікавлений у трансфері півзахисника італійського Мілана Тіджані Рейндерса. Про це повідомляє іспанська Marca.

За інформацією джерела, керівництво "вершкових" серйозно налаштоване на підписання 26-річного нідерландця.

Зазначається, що Мілан вимагатиме за свого гравця не менше 70 млн. євро, але може піти на фінансові поступки в разі, якщо "россонері" не вийдуть у єврокубки за підсумками поточного сезону.

Чинна трудова угода футболіста з клубом розрахована до 30 червня 2030 року. Трансфермаркт оцінює його у 50 млн. євро.

Цього сезону Тіджані Рейндерс відіграв за Мілан 52 матчі, забив 15 голів та віддав 5 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті розпочав переговори з Міланом щодо Рейндерса.