Італія

Потужний сезон від Тіджані.

Півзахисник Мілана Тіджані Рейндерс відзначився забитим м'ячем у матчі 32-го туру італійської Серії А з Удінезе (4:0).

Таким чином, він став другим в історії "россонері" нідерландським футболістом, який забив щонайменше десять м'ячів за один сезон у чемпіонаті Італії.

Раніше це вдавалося зробити лише легендарному нідерландському нападнику Марко ван Бастену.

Зазначимо, що за Мілан свого часу виступали такі зірки нідерландського футболу, як Руд Гулліт, Кларенс Зеєдорф, Франк Райкард, Патрік Клюйверт, Едгар Давідс, Клаас-Ян Гюнтелар та інші.

Цього сезону Тіджані Рейндерс відіграв за Мілан в усіх турнірах 46 матчів, забив 14 голів та віддав 4 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Сарторі — фаворит на посаду спортивного директора Мілана.