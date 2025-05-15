Іспанія

Керманич Реала прокоментував перемогу над Мальоркою.

Мадридський Реал напередодні в домашньому матчі тридцять шостого туру іспанської Ла Ліги обіграв Мальорку.

Реал Мадрид — Мальорка 2:1 Відео гола та огляд матчу Ла Ліги

Після завершення гри головний тренер "галактікос" Карло Анчелотті оцінив виступ власної команди.

"Ми не здались, незважаючи на те, що у нас було 12 травмованих гравців перед грою, що трапляється дуже рідко. Усе вирішилося завдяки хорошому настрою команди. Я ніколи не бачив, щоб хтось бив по воротах 40 разів, як ми сьогодні.

Кожного матчу, коли я сидів на лавці запасних на Бернабеу, вона завжди була особливою, так що сьогодні жодної особливої атмосфери для мене не було.

Ми доклали неймовірних зусиль для того, щоб замінити гравців, які були відсутні через травми. Якби ми так грали в більшій кількості матчів, сезон був би кращим.

Ми віримо в те, що зробимо свою роботу, виграємо ті матчі, які залишились, і подивимось, що станеться далі. Барселона повинна програвати, щоб ми щось виграли в підсумку. Хто знає, усе може статись. Ми все ще в боротьбі.

Зрештою, я йду з клубу з душевним спокоєм і впевненістю, що зробив те, що зміг зробити, і що мої команди намагаються виграти до останньої хвилини, як ми це зробили сьогодні", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі мадридський Реал гостюватиме в андалузької Севільї.