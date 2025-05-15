Нападник Барселони успішно переніс хірургічне втручання, але тепер пропустить до чотирьох тижнів.
Ферран Торрес, Getty Images
15 травня 2025, 13:27
Нападник Барселони Ферран Торрес не зможе допомогти національній збірній Іспанії у ключових поєдинках плей-оф Ліги націй.
Як повідомляє офіційний сайт клубу, 25-річний форвард успішно переніс операцію з видалення апендициту. Через це футболіст буде поза грою орієнтовно до чотирьох тижнів.
Це означає, що Торрес пропустить матчі Іспанії у півфіналі Ліги націй, де Фурія Роха 5 червня зіграє проти збірної Франції — одного з найважливіших поєдинків сезону для іспанської команди.
Футболіст поділився у соціальних мережах світлиною з лікарні після операції та звернувся до уболівальників:
"Час підтримати команду сьогодні ввечері, щоб стати чемпіонами Ла Ліги!"
Раніше повідомлялось, що Лаутаро може повернутися до матчу з Барселоною.