Іспанія

Нападник Барселони успішно переніс хірургічне втручання, але тепер пропустить до чотирьох тижнів.

Нападник Барселони Ферран Торрес не зможе допомогти національній збірній Іспанії у ключових поєдинках плей-оф Ліги націй.

Як повідомляє офіційний сайт клубу, 25-річний форвард успішно переніс операцію з видалення апендициту. Через це футболіст буде поза грою орієнтовно до чотирьох тижнів.

Це означає, що Торрес пропустить матчі Іспанії у півфіналі Ліги націй, де Фурія Роха 5 червня зіграє проти збірної Франції — одного з найважливіших поєдинків сезону для іспанської команди.

Футболіст поділився у соціальних мережах світлиною з лікарні після операції та звернувся до уболівальників:

"Час підтримати команду сьогодні ввечері, щоб стати чемпіонами Ла Ліги!"

Раніше повідомлялось, що Лаутаро може повернутися до матчу з Барселоною.