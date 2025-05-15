Іспанія

Німець думає про чемпіонство.

Головний тренер каталонської Барселони Ганс-Дітер Флік висловився про можливе продовження трудової угоди з "блаугранас". Цитує німецького фахівця Mundo Deportivo.

"Ми повечеряли з президентом Лапортою і чудово провели час, але на цьому все. Головне — спочатку відіграти останні три матчі чемпіонату, а потім ми про все поговоримо. Зараз не час думати про це.

Я сказав команді: ми тут, щоб перемагати, і ми повинні зосередитися на цьому. Ми повинні поважати суперника, клуб, Вболівальників. Нам не потрібно думати про інші речі. Ми повинні бути віддані справі.

Зараз не час говорити про продовження контракту. Я вже казав, що хочу ще один рік в Барселоні, я дуже щасливий тут. Але ми не закінчили. Нам потрібно трішки почекати. Я можу це зробити, без проблем, але у відповідний час", — сказав Флік.

Раніше повідомлялося, що Флік узгодив контракт з Барселоною до 2027 року.