Чтиво

Для іспанського тренера настав час зробити вирішальний крок або піти.

Після поразки від Парі Сен-Жермен у півфіналі Ліги чемпіонів для Арсеналу Мікеля Артети минає вже п’ятий сезон без серйозних трофеїв.

Улітку 2020-го, на піку пандемії Covid-19, Арсенал і Ліверпуль опинилися в однаково дивній ситуації — святкували здобутки на порожніх стадіонах. Ліверпуль виграв Прем'єр-лігу на безлюдному Енфілді, тоді як Арсенал підняв Кубок Англії на порожньому Вемблі.

Обидва клуби тоді пообіцяли собі повернутися на п'єдестал уже з фанатами — і якнайшвидше.

З того часу Ліверпуль встиг виграти ще один Кубок Англії, два Кубки ліги й нинішню Прем'єр-лігу. А Арсенал усе ще чекає на момент, щоб святкувати разом із трибунами.

Цьогоріч команда Артети, ймовірно, фінішує другою в АПЛ третій сезон поспіль, а також дісталася півфіналів у двох із трьох кубкових турнірів — але щоразу поступалася в обох матчах. Близько, але цього замало.

Артета, втім, переконаний: команда — на правильному шляху.

"Ми вже там", — сказав він на пресконференції. — "З тією кількістю очок, яку ми набрали за останні сезони (89 у 2023/24 — лише на два менше за Ман Сіті — і 67 за три тури до кінця цього сезону), ми могли б уже мати два чемпіонства… Ми демонструємо цифри, які зазвичай приносять трофеї. Нам або трохи не пощастило, або ми маємо ще додати, щоб ніхто не провів сезон кращий за наш".

Та поки що — чи через брак везіння, чи через нестачу якості — чекання триває.

Одразу після вильоту від ПСЖ Артета заявив, що не бачив кращої команди, ніж Арсенал, у цьогорічній Лізі чемпіонів. Цю думку він повторив і перед матчем із Ліверпулем на Енфілді: "Якщо подивитися на ключові статистичні показники, які зазвичай визначають переможця — там усе очевидно. Ми були кращі".

Глибинні метрики можуть і справді підтверджувати його аргументи, але такі заяви звучать радше як захисна реакція. Чи не свідчить це про те, що тренер починає відчувати тиск?

Якщо так, то цей тиск іде або ззовні — наприклад, від медіа, — або від його власних амбіцій. Артета одержимий прагненням перемагати. "Мене сильно дратує, коли ми не виграємо трофеї, — зізнався він. — Я обожнюю перемоги й просто ненавиджу поразки".

Втім, усередині клубу його позиції залишаються міцними. Він має повну підтримку керівництва й у вересні підписав новий трирічний контракт. За п’ять із половиною років Арсенал пройшов шлях від середняка до претендента на найвищі титули в Англії та Європі. Цей прогрес не завжди був лінійним — сам Артета визнав, що цьогоріч команда "зробила крок назад" у чемпіонаті, — але загальна динаміка незаперечна.

Артета — рушійна сила сучасного Арсеналу. У цьому переконана більшість уболівальників клубу, й вони високо оцінюють його роботу в непростих умовах нинішнього сезону. Попри закиди з боку суперників щодо великих витрат і відсутності трофеїв, фанати на Емірейтс вірили в свого тренера. Але тепер ситуація може змінитися.

Ще один сезон без здобутків — і розчарування стане голоснішим.

Артета має рацію: Арсенал дійсно дуже близько. Команда робить майже все правильно. Але перетворення з претендента на переможця — найскладніший крок.

У цьому сезоні є чимало об’єктивних причин, які дозволяють уболівальникам раціонально сприймати відсутність титулів.

"Щодо чемпіонату, є дві головні причини, — пояснює Артета. — По-перше, кількість матчів, які ми догравали вдесятьох. По-друге — стабільна доступність складу протягом усієї дистанції. Це дуже важко — підтримувати однаково високий рівень. Ми втратили надто багато очок, зокрема й у матчах, де вели в рахунку. Це те, що обов’язково треба виправити.

А в Лізі чемпіонів нам забракло свіжості саме в ті моменти, коли потрібно було змінити хід гри. Ми не змогли цього зробити".

Картина зрозуміла: Арсенал має чітко визначений вектор для покращення.

Після поразки від ПСЖ Артета знову повернувся до своєї улюбленої теми — ефективності в штрафному майданчику й класу, що вирішує матчі.

"Ліга чемпіонів вирішується в обох штрафних, — заявив він у Парижі. — Там має з’явитися гравець, який зробить щось особливе й принесе вам перемогу. Оце й стало вирішальним".

Ця думка не нова для фанатів Арсеналу. Так само говорив Артета й після минулорічного вильоту від Баварії: "Це був той матч, де все вирішували помилки, індивідуальна майстерність або момент магії. Все трималося на дрібницях. Ми погано захищалися в ключовому епізоді, потім кинули всі сили вперед — але не змогли забити".

Арсеналу бракує таких магічних моментів, особливих рішень у завершальній третині поля.

Артета, здається, добре розуміє, що саме потрібно змінити. Тепер уся відповідальність — на ньому та клубі. Наступний сезон буде вирішальним. Але спершу — не менш важливе літнє трансферне вікно.

Якщо за рік Арсенал знову зупиниться за крок до мети — навіть якщо йдеться про мінімальний відрив, — частина вболівальників може почати сумніватися, чи здатен Артета зробити останній, вирішальний крок.

Це може здатися несправедливим, але така реальність елітного спорту. Саме ті тонкі межі, про які говорить Артета, перетворюють одних на героїв, а інших — на невдах.

Та головний таймер, із яким змагається Артета, запускають не медіа чи фанати, а його власні гравці. У Арсеналу команда увійшла у свої найкращі футбольні роки. У клубу є чіткий кістяк, навколо якого можна будувати команду-переможця: Вільям Саліба, Деклан Райс, Букайо Сака. Але водночас це і часовий обрій — можливість, яка не триватиме вічно.

Віра цих футболістів у проєкт Артети — критично важлива. Поки вони переконані, що здатні вигравати з цим тренером, його позиція виглядатиме стабільною.

Менеджер Арсеналу не має сумнівів у рішучості своєї команди: "Я знаю, як їм досі болить, — каже він. — Тепер ми маємо показати характер і довести, наскільки нам не байдуже до того, що відбувається. І до того, що ми ще маємо зробити — а це справді велика справа, бо ми ще цього не досягли… Ми повинні довести, що здатні на це".

Цього літа в Саліба, Сака й Габріела залишиться по два роки до завершення контрактів. Клуб уже почав перемовини щодо продовження угоди з Саліба. Збереження ключових гравців зміцнило б позиції Артети й додало б віри в те, що ця команда ще може виграти трофеї. Але якщо переговори затягнуться, а наступний сезон знову завершиться без титулів, усе виглядатиме інакше.

Оцінювати весь сезон-2024/25 тренер поки не береться — попереду ще декілька матчів. "Я не можу це зробити, поки не побачу, як ми закінчимо", — каже він.

Тому зараз для Арсеналу важливо зібратися й упевнено завершити чемпіонат. Якщо команда гідно фінішує, а влітку проведе розумну трансферну кампанію й збереже лідерів, у Артети буде повне право вірити: навесні 2026-го його команда знову буде серед головних претендентів.

І тоді залишиться зробити лише один, останній крок.

The Athletic