Іспанія

20-річний захисник уже погодився на трансфер, угода на фінішній прямій.

Майбутній головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо особисто переконав Діна Гюйсена приєднатися до клубу, повідомляє AS із посиланням на Cadena SER. За інформацією джерел, 20-річний оборонець Борнмута вже дав згоду на перехід до Іспанії.

У розмові з гравцем Алонсо дав зрозуміти, що бачить у ньому ключову фігуру свого майбутнього проєкту на Сантьяго Бернабеу. Угода перебуває на завершальній стадії, і в клубі впевнені, що трансфер буде оформлений найближчим часом.

Попри це, Челсі не полишає спроб перехопити талановитого захисника. Лондонський клуб сподівається, що переговори з Реалом можуть ускладнитися, однак у Мадриді такі сценарії вважають малоймовірними.

Цього сезону Дін Гюйсен відіграв за Борнмут 34 матчі, забив три голи та віддав одну результативну передачу.