20-річний захисник уже погодився на трансфер, угода на фінішній прямій.
Дін Гюйсен, Getty Images
15 травня 2025, 17:55
Майбутній головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо особисто переконав Діна Гюйсена приєднатися до клубу, повідомляє AS із посиланням на Cadena SER. За інформацією джерел, 20-річний оборонець Борнмута вже дав згоду на перехід до Іспанії.
У розмові з гравцем Алонсо дав зрозуміти, що бачить у ньому ключову фігуру свого майбутнього проєкту на Сантьяго Бернабеу. Угода перебуває на завершальній стадії, і в клубі впевнені, що трансфер буде оформлений найближчим часом.
Попри це, Челсі не полишає спроб перехопити талановитого захисника. Лондонський клуб сподівається, що переговори з Реалом можуть ускладнитися, однак у Мадриді такі сценарії вважають малоймовірними.
Цього сезону Дін Гюйсен відіграв за Борнмут 34 матчі, забив три голи та віддав одну результативну передачу.