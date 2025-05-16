Іспанія

22-річний хавбек побив рекорд Ліонеля Мессі, вийшовши на символічну позначку в матчі проти Еспаньйола.

Півзахисник Барселони Педрі продовжує вписувати своє ім’я в історію клубу. У поєдинку 36-го туру Ла Ліги проти Еспаньйола (2:0) він вийшов у стартовому складі та провів свій 200-й матч у футболці блаугранас.

Як повідомив журналіст Педро Мартін, це зробило Педрі наймолодшим футболістом в історії клубу, який досяг цієї позначки — у віці 22 років та 171 дня.

Таким чином, він побив рекорд легенди клубу Ліонеля Мессі, який провів свій 200-й матч у 22 роки та 273 дні.

У поточному сезоні Педрі провів 56 матчів у всіх турнірах, забивши шість голів і віддавши вісім результативних передач.

Педрі перебрався в Барселону з Лас-Пальмаса у вересні 2019 року.