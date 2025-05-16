Німеччина

Минулого місяця футболіст забив гол і віддав три асисти у чотирьох матчах.

Вінгера Баварії Майкла Олісе визнали найкращим гравцем німецької Бундесліги за підсумками квітня. Про це повідомляє прес-служба чемпіонату.

У боротьбі за нагороду 23-річний француз випередив партнера по команді Йозуа Кімміха, Робіна Коха (Айнтрахт), Вальдемара Антона (Боруссія Д), Ріцу Доана (Фрайбург) та Мітчелла Вайзера (Вердер).

Минулого місяця Олісе провів чотири матчі, в яких забив один гол та віддав три гольові передачі.

Цього сезону Майкл відіграв 49 поєдинків, у яких забив 16 м'ячів та віддав 20 асистів.

Після 33 турів Баварія набрала 79 очок та вже гарантувала собі чемпіонський титул у Бундеслізі, випереджаючи Баєр на 11 очок.