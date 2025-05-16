Іспанія

Наставник "блаугранас" поділився думками після чемпіонства своєї команди.

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік прокоментував перемогу своєї команди у матчі Ла Ліги проти Еспаньйола (2:0), яка гарантувала "блаугранас" чемпіонський титул за два тури до фінішу сезону.

"Я думаю, що друга половина сезону була особливо неймовірною. Ми не програли жодної зустрічі, і це чудово. Вітаю команду, клуб та вболівальників. Ми дуже щасливі.

Завжди дуже позитивно бути сильним духом. Після різдвяних канікул вболівальники нам дуже допомогли. Перемога у Суперкубку додала нам впевненості. Гравці, такі як Френкі та багато інших, досягли свого піку, і чудово бачити, як вони покращили свою гру. Я дуже щасливий.

Зазвичай, все залежить від настрою, і ми завжди намагалися мислити позитивно. Коли я бачу тренування, передсезоння… у нас була інша філософія того, як ми хочемо атакувати, і команда добре адаптувалася. У Барселоні потрібно вигравати титули, і три титули — це чудово. Я переживав після півфіналу в Мілані, але з трьома трофеями, гадаю, і клуб, і гравці, і я сам — всі можуть бути задоволені.

Еспаньйол захищався дуже добре. Він грав дуже небезпечно для нас, тому я дуже радий перемозі. Я знаю, що сталося два роки тому, коли Барселона на цьому стадіоні стала чемпіоном, тому я закликав гравців піти з поля та відсвяткувати цю подію вдома", — наводить слова Фліка Marca.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Еспаньйол — Барселона.