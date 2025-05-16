Іспанія

Жоан Лапорта поділився емоціями від чемпіонства "блаугранас".

Президент Барселони Жоан Лапорта прокоментував достроковий чемпіонський титул після перемоги над Еспаньйолом (2:0) у матчі 36 туру іспанської Ла Ліги.

"Ми знову здобули радість і виграли чемпіонат на очах у всіх. Ми повинні подякувати цим фантастичним гравцям, Гансі Фліку, його тренерському складу, Деку та його команді. Це був історичний сезон.

Ці гравці мають характер, грають без комплексів, люблять футбол і люблять Барселону. Це був історичний сезон, особливо з огляду на перешкоди та спроби дестабілізувати клуб. Ми виграли цей титул всупереч усьому і всім… Вони щосили намагалися дестабілізувати нас, але не змогли!

З цією командою, в якій поєднуються ветерани та молодь, ми можемо поборотися за безліч титулів", — наводить слова Лапорти Marca.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Еспаньйол — Барселона.