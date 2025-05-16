Іспанія

20-річний захисник забив переможний гол і отримав вотум довіри від майбутнього тренера вершкових.

Мадридський Реал здобув драматичну перемогу над Мальоркою (2:1) у 36-му турі Ла Ліги завдяки голу молодого оборонця Рамона Хакобо. 20-річний футболіст, який вийшов у стартовому складі, відзначився вирішальним м’ячем наприкінці зустрічі та вкотре довів свою готовність до великого футболу.

Як повідомляють іспанські ЗМІ, Хакобо давно перебуває під пильною увагою тренерського штабу за технічні якості, впевненість у діях і бачення поля.

Після гри з Мальоркою майбутній головний тренер Реала Хабі Алонсо звернувся до керівництва клубу з проханням не продавати молодого захисника та не розглядати трансферні пропозиції, що надходять на нього.

У поточному сезоні Рамон Хакобо провів 15 матчів за Кастілью та забив п’ять голів.

Раніше повідомлялось, що Реал знайшов заміну Луніну.