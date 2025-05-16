Іспанія

Голкіпер Еспаньйола може стати другим номером "вершкових" у разі відходу українця.

Мадридський Реал активно готується до кадрових змін у воротарській лінії. За інформацією іспанських ЗМІ, 24-річний голкіпер Еспаньйола Жоан Гарсія вже досяг принципової згоди щодо переходу на Сантьяго Бернабеу. У столиці Іспанії він має замінити Андрія Луніна, який невдоволений своєю роллю дублера та планує змінити клуб під час літнього трансферного вікна.

Перемовини між сторонами значно просунулись, і, за останніми даними, Гарсія вже погодився на роль резервного воротаря у складі мадридського гранда. Цікаво, що на молодого іспанця також претендувала Барселона, однак керівництво Еспаньйола відмовилося вести переговори з головним регіональним суперником.

У поточному сезоні Гарсія провів 36 матчів у всіх турнірах, пропустив 49 м’ячів та сім разів залишав ворота сухими. Його орієнтовна трансферна вартість оцінюється у 20 мільйонів євро.