Іспанія

Іспанець може повернутися до Мадриду.

Півзахисник Манчестер Сіті Родрі, який через травму пропустив практично увесь сезон-2024/25, влітку може перейти до мадридського Реала. Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, керівництво "королівського" клубу розглядає 28-річного іспанця, як головну ціль на літнє трансферне вікно. "Містяни" можуть розглянути продаж одного зі своїх лідерів, але за не менше ніж 130 млн. євро.

Зазначається, що в разі нездійснення трансферу володаря Золотого м'яча, Реал спробує підписати одного з трьох наступних гравців: Енцо Фернадеса з Челсі, півзахисника Мілана Тіджані Рейндерса або представника Ліверпуля Алексіса Мак Аллістера.

Чинна трудова угода іспанця з "містянами" розрахована до 30 червня 2027 року.

Цього сезону Родрі відіграв за Ман Сіті три матчі.

Раніше повідомлялося, що Гюйсен успішно пройшов медогляд перед переходом у Реал Мадрид.