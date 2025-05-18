Іспанія

Залишилося поставити підписи під угодою.

Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта висловився щодо продовження трудової угоди вінгера команди Ламіна Ямаля. Його слова наводить La Vanguardia.

"Ямаль — геній, якому подобається в Барселоні і який є частиною цього покоління. Ламін — футболіст із винятковим індивідуальним талантом, але при цьому він командний гравець, який почувається комфортно в команді.

Його агентом є Жорже Мендеш, з яким нам легко спілкуватися. Продовження контракту Ямаля практично погоджено, потрібна тільки ратифікація угоди", — сказав Лапорта.

Чинна трудова угода гравця з "блаугранас" розрахована до 30 червня 2026 року.

Цього сезону Ламін Ямаль відіграв за Барселону 53 матчі, забив 17 голів та віддав 25 результативних передач.