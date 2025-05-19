Іспанія

Син португальця може продовжити кар'єру в Мадриді.

За інформацією видання Defensa Central, керівництво мадридського Реала приділяє пильну увагу перспективам 14-річного Кріштіану Роналду-молодшого, який тренується в академії Ан-Насра.

Президент клубу Флорентіно Перес висловив бажання бачити хлопця в академії "вершкових", розглядаючи його як потенційну майбутню зірку світового футболу. У Реалі вважають, що юний Роналду має всі якості для того, щоб наслідувати успіх свого батька.

Наразі Кріштіану-молодший представляє юнацьку збірну Португалії U-15, куди нещодавно був викликаний. У складі національної команди він провів чотири матчі, у яких забив два голи, демонструючи високий рівень майстерності та потенціал для подальшого розвитку. У Реалі вважають, що перебування в академії клубу допоможе йому максимально реалізувати свій талант.

Раніше повідомлялось, що Роналду може стати співвласником іспанського клубу.