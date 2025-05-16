Іспанія

Португалець інвестує у футбол.

Нападник саудівського Ан-Насра Кріштіану Роналду найближчим часом може стати співвласником представника іспанської Сегунди — Альмерії. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, 40-річний португалець розглядає можливість придбати акції SMC Group, який володіє Альмерією і завдяки цьому стати одним із власників іспанського клубу.

Зазначається, що Роналду перебуває в хороших стосунках із главою саудівської інвестиційної компанії SMC Group Мохамедом Аль-Хереїджі.

Наразі Альмерія посідає шосте місце в турнірній таблиці іспанської Сегунди, набравши 62 пункти після 39 зіграних турів.

Раніше повідомлялося, що Роналдо продає Вальядолід.