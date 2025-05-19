Іспанія

Аргентинець попрощався з "матрацниками".

Вінгер Атлетіко Анхель Корреа попрощався з мадридським клубом після домашньої перемоги над Бетісом (4:1) в рамках 37-го туру іспанської Ла Ліги.

"Проти Бетіса я провів свій останній домашній матч у футболці, яку так сильно люблю. Це був не просто черговий день, це було скупчення спогадів, емоцій і вдячності.

Спасибі клубу, моїм товаришам по команді і цим неймовірним вболівальникам, завдяки яким я завжди відчував себе одним із них. Приймаю кожні оплески, кожну овацію і кожен момент у своєму серці. Завжди буду вдячний за все, що відчув в Атлетіко. Дякую вам за все!", — написав Корреа в Instagram.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2026 року.

Анхель Корреа грає за Атлетіко із січня 2015 року. За цей період 30-річний аргентинець відіграв за "матрацників" 465 матчів у всіх турнірах, забив 88 голів та зробив 65 результативних передач. Разом з Атлетіко він по одному разу вигравав чемпіонат Іспанії, Лігу Європи та Суперкубок УЄФА.