Іспанія

Наближається гучний трансфер в Іспанії.

Мадридський Атлетіко близький до трансферу атакувального півзахисника Вільярреаля та збірної Іспанії Алекса Баени. Про це повідомляє El Chiringuito.

За інформацією джерела, клуби погодили всі деталі майбутньої угоди, залишилося лише пройти футболісту медогляд та підписати відповідні документи.

Зазначається, що трансфер 23-річного іспанця обійдеться Атлетіко у 55 мільйонів євро.

"Матрацники" виграли конкуренцію за гравця у декількох саудівських клубів через не бажання самого футболіста переїжджати на Близький Схід.

Цього сезону Алекс Баена відіграв за Вільярреаль 31 матч, забив шість м'ячів та віддав десять результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Лунін потрапив у сферу інтересів Атлетіко.